北约秘书长：乌克兰面临二战来欧洲最残暴威胁

（法新社马德里28日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天敦促来马德里参加峰会的北约各国领袖，继续支持正遭受俄罗斯猛烈攻击的乌克兰，并称乌国面临的残暴行为是二战以来欧洲仅见。

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在北约峰会于西班牙召开前，史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示：「我们愿意继续提供支持，这点极其重要。因为乌克兰现在面对的，是第二次世界大战以来我们在欧洲未曾见过的暴行。」

乌克兰力抗俄军同时，北约盟国已向基辅运送价值数十亿美元的武器，包括日趋重型和射程越来越远的武器。

北约预料将在马德里峰会就另外一项联合方案达成协议，包括提供安全的通讯设备、反无人机系统，以及有助乌军在较长期内转换至更现代化西方武器的训练。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将在峰会上对北约领袖发表演讲。他在推特（Twitter）发文表示，自己已先与史托腾柏格谈话，当中强调「乌克兰若要防堵俄罗斯的恐怖攻击，强大的飞弹防御系统至关重要」。

俄罗斯昨天才发射飞弹，攻击乌克兰中部城市克列缅丘格（Kremenchuk）的一座购物中心，造成多人伤亡，引发西方国家愤怒谴责。

俄罗斯入侵乌克兰，撼动了北约，也重塑欧洲的安全局势。史托腾柏格先前已表示，以美国为首的这个军事联盟，将公布冷战结束以来在防御和威慑力方面最大的改革。（译者：杨明��/核稿：张正芊）

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