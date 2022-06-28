印尼G20峰会邀蒲亭 克宫顾问：总统将亲自出席

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯克里姆林宫顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天表示，总统蒲亭计划今年11月出席在印尼举行的20国集团（G20）高峰会议。

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鄂夏柯夫对媒体说：「我们已收到正式邀请…并作出积极回应，表示我们有兴趣参加。」

他说，距离11月15日至16日的印尼�Q厘岛峰会「还有许多时间」，俄罗斯的参与方式也可能有变，「但就目前而言，总统将亲自与会」。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，蒲亭去年10月透过视讯出席在罗马举行的G20峰会。

今年G20轮值主席国印尼因邀请俄罗斯与会而引发争议。

俄罗斯入侵乌克兰并被控犯下战争罪后，以美国为首的西方国家一直向雅加达施压，要求将莫斯科排除在会议之外。

不过德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天表示，尽管蒲亭预计将出席，他对参与这场会议仍抱持开放态度。

萧兹指出，印尼也邀请了乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与会。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen ）昨天同样表示，她不排除在G20峰会与蒲亭同桌的可能。「当面告诉他我们对他的看法，这很重要。」

G20成员国约占世界经济总产出的80%，而G7的贡献约占31%。（译者：纪锦玲）

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