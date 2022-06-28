摩洛哥人参战遭判死刑 家属吁蒲亭出手相救

（法新社摩洛哥首都拉巴特27日电） 乌东分离主义分子掌控地区的法院将一名参与俄乌战争的摩洛哥公民判处死刑，那个摩洛哥人的父亲今天呼吁蒲亭出手，救救他的儿子。

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摩洛哥公民沙德旺（Brahim Saadoun）和两名英国男子本月初同遭未获国际承认的顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic, DNR）判处死刑，他的父亲塔赫（Taher Saadou）代表爱子请命。

塔赫在记者会上说：「我呼吁俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）以一个父亲的立场、以人道主义为出发点，透过人道主义和非官方管道对此事进行干预。」

俄罗斯入侵乌克兰后，这3名年轻人被控充当乌国佣兵，在获俄罗斯撑腰的乌东分离主义分子地盘遭判死刑。

塔赫先前曾表示，2020年获得乌克兰公民身分的沙德旺「并非佣兵」，还说爱子是「被操控的受害者」。

塔赫也呼吁摩洛哥总理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）政府「采取必要行动处理本案」。

沙德旺的父亲是宪兵队退休调查员，他告诉法新社，摩洛哥当局并未和他的儿子取得联系。

他不清楚摩洛哥当局是否曾联系莫斯科当局或自称的顿内茨克人民共和国当局。

摩洛哥政府直到13日才对此事做出回应，他们透过驻乌克兰大使馆表示，沙德旺「被俘时身穿乌克兰军服，是乌克兰海军单位的一员」。

摩洛哥当局还说，沙德旺「目前被一个不被联合国或摩洛哥承认的实体监禁」，但未做多做评论。

摩洛哥人权团体以担心沙德旺的健康为由，敦促政府出手干预，以拯救这名年轻人。

© 2022 AFP