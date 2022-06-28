泽伦斯基呼吁：把俄国列入支持恐怖主义国家

（法新社基辅28日电） 乌克兰克列缅丘格市一处拥挤的购物中心遭俄罗斯飞弹攻击，至少20人死亡。乌克兰总统泽伦斯基今天表示，俄国应被列入「支持恐怖主义国家」；俄国则称飞弹击中的是武器库。

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一枚俄军飞弹昨天击中乌克兰中部克列缅丘格市（Kremenchuk）一处购物中心，当时里面大约有1000人。

乌克兰总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）今天在新闻简报会上更新稍早的18死数据，说攻击已造成「超过20人死亡」，还有逾40人下落不明。

乌克兰内政部长莫纳斯提尔斯基（Denys Monastyrsky）在同场简报会上说：「有些遗体烧焦到无法辨识程度，可能得花上数天来辨认身分。」

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在传讯应用程式Telegram上表示：「只有不见容于地球、彻底疯狂的恐布分子，才会朝民间目标发射飞弹。」他指控俄国「蓄意空袭」民用基础设施。

泽伦斯基还说：「俄国必须被认定为支持恐怖主义国家（state sponsor of terrorism）。全世界有能力且必须阻止俄国的恐怖活动。」

俄军则发布声明称，空袭击中的是「克列缅丘格汽车工厂附近一处美援和欧洲国家援助的武器和弹药库」，「西方武器弹药爆炸引发附近的购物中心起火，而当时购物中心没有营业」。

克里姆林宫支持俄军声明，称国防部已「详尽」解释，克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说：「我没有什么要补充的。」

培斯科夫还告诉记者：「乌克兰方面可以在今天结束前让一切停止，需要的只是一道命令，让民族主义部队放下他们的武器。」

© 2022 AFP