美军：在叙利亚击毙盖达组织相关圣战派领导人

（法新社伊德利布28日电） 美国军方表示，美军昨天在叙利亚西北部发动无人机空袭，击毙盖达组织分支「圣战保卫者」（Hurras al-Din）领导人叶门尼（Abu Hamzah al Yemeni）。

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这次攻击于当地时间昨天午夜（台湾时间今天清晨5时）前在伊德利布市（Idlib）东部边缘进行。美军中央司令部（Centcom）声明称：「攻击发生时，叶门尼正独自骑摩托车出游。」声明补充说：「初步检查显示并无平民伤亡。」

中央司令部说：「除掉这名高级领导人，将破坏盖达组织（Al-Qaeda）对美国公民、我们合作伙伴以及世界各地无辜平民发动攻击的能力。」

一位不愿透露姓名的美国官员告诉美国有线电视新闻网（CNN），美国「高度确信」这次由无人机发动的空袭，击毙了叶门尼。

在叙利亚境内拥有广泛消息来源的英国「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）今天证实，叶门尼在攻击中丧命，并称这是继去年发生类似攻击后，美军第二次试图置他于死地。

伊德利布一位法新社记者表示，在该地区占主导地位的敌对圣战团体「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）于攻击发生后不久前往现场，将叶门尼烧焦的遗体带走。

HTS领导层有许多盖达组织在叙利亚分支的前成员，它试图将自己塑造成伊德利布地区一支可靠的政治力量。自莫斯科与叙利亚北部主要外国势力土耳其2020年达成停火协议以来，HTS一直承受压力，迫其打击伊德利布地区仍然存在的无数其他圣战派系。

圣战保卫者是一个相对较小但强大的武装团体，由盖达组织忠实成员领导。据联合国估计，在叙利亚叛军控制地区，圣战保卫者拥有2000至2500名战士。

这次攻击也是美军在本月针对叙利亚高级圣战分子进行的第二次行动。6月16日，美军在阿勒坡省（Aleppo）一次突袭中抓获伊斯兰国（IS）组织领导人库迪（Hani Ahmed Al-Kurdi）。

今年2月3日，美军还曾在伊德利布省阿特梅（Atme）的一次行动中，击毙IS领导人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）。

© 2022 AFP