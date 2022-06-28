美土领袖将在北约峰会见面 讨论俄乌战争

（法新社伊斯坦堡28日电） 土耳其总统艾尔段今天表示，他将在马德里举行的北约峰会期间，与美国总统拜登会面，讨论俄乌战争问题。安卡拉要求购买F-16战机，也将是会谈的重点。

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分析人士认为，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）和拜登这次会面，对于土耳其是否放弃抵制瑞典和芬兰加入北大西洋公约组织（NATO），可能发挥关键作用。

自拜登当选以来，由于美国关切艾尔段主政下土耳其的人权问题，两位领袖的关系一直很冷淡。

艾尔段表示：「我们今天早上与拜登先生交谈，他表达希望今晚或明天能聚一聚。我们说这是可能的。」

艾尔段飞往马德里参加峰会前告诉记者，他首先将与两个北欧国家领袖和北约秘书长会晤。他说，他想看看周一（27日）在布鲁塞尔举行的筹备会谈结果，而后再决定瑞典和芬兰是否已采取足够的措施，来解除他对两国加入北约所持反对立场。

土耳其是北约成员国，能在峰会上否决两国入会申请。艾尔段说：「我们是北约一个70岁的成员。土耳其不是随机加入北约的国家。」

他说：「我们将看看他们（芬兰和瑞典）已做到什么程度，我们不要空话。我们要结果。」

安卡拉指责两国，尤其是瑞典，为非法的库德族武装分子提供避风港，他们在土耳其数十年的叛乱，导致数万人丧生。

艾尔段还呼吁瑞典和芬兰，解除两国2019年因安卡拉在叙利亚军事行动而对土耳其实施的武器禁运。

艾尔段有能力在支持乌克兰抵抗俄军侵略的同时，与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）维持密切工作关系，使他成为这场冲突中的重要角色。但这也使他与拜登和北约的关系复杂化。

2019年，安卡拉购入先进的俄罗斯飞弹防御系统，招致华盛顿制裁，美国也将土耳其从F-35战机计划中排除，并对其军事采购机构施加贸易限制。

不过华盛顿已表明，它或许愿意绕过争端。拜登政府已提出向安卡拉提供旧款F-16战机的可能性，以补充土耳其空军老旧机队的战力。

艾尔段谈到即将与拜登会晤时说：「最重要的议题是F-16。它仍在谈判桌上。」

© 2022 AFP