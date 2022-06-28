美打击非法捕鱼 将与台湾越南合作

（法新社华盛顿27日电） 环保人士与西方国家越来越将非法捕鱼问题归咎于中国之际，美国今天表示，将与越南和台湾等加强合作，制止非法捕鱼。

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联合国在葡萄牙召开大型会议，讨论如何让状况不佳的海洋恢复生机之际，美国总统拜登签署备忘录，以期加强美国政府内部协调和执法，对抗非法捕鱼和强迫劳动。 白宫表示，美国还计划就打击非法、未报告、不受规范（Illegal, unreported and unregulated, IUU）的捕鱼行为，与厄瓜多、巴拿马、塞内加尔、台湾和越南进行新的往来。

一名政府官员表示，合作将包括「能力建设」，这是战略计画的一部分。

这名不具名官员告诉记者，美国点名上述国家，「并非因为他们是IUU捕鱼的主要犯罪者，而是因为他们表示愿意与美国合作打击在他们国家的IUU捕捞活动」。

越南还与北京存在激烈的海上争端，北京声称拥有大片南海，并试图执行自己的捕鱼规则。

另一名官员表示，美国的新举措虽未针对任何国家，但全球IUU捕捞主要都是中国造成，中国也阻挠了国际组织制定措施打击IUU捕捞和过度捕捞的进展。

环境正义基金会（Environmental Justice Foundation）最近一份报告指出，迄今为止，中国拥有世上最大的远洋捕鱼船队，也有许多虐待的申诉。

这个英国倡导组织表示，来自印尼和迦纳的船员受访时讲述中国船长强逼无薪超时工作、威胁或暴力，以及提供劣质食物导致腹泻等疾病的情况。

© 2022 AFP