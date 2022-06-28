菲总统杜特蒂扫毒双手染血 卸任后却不太可能面临指控

（法新社马尼拉28日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）在扫毒战争中不时煽动暴力、下令警察射杀嫌犯，造成数千人丧命。不过，分析家表示，他30日卸任后，不太可能因此面临指控。 杜特蒂大力扫毒的招牌政策饱受谴责，也引发针对危害人类罪的国际调查。

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但77岁的杜特蒂快速解决犯罪问题让他在菲律宾人气不坠，政治上也依旧举足轻重。 分析家说，上月的选举结果更巩固了杜特蒂不会在卸任后遭起诉的保障。 前总统马可仕（Ferdinand Marcos）独子小马可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）在与杜特蒂之女萨拉（Sara）结成强大联盟后赢得总统大位，萨拉当选副总统。

小马可仕支持杜特蒂的扫毒战争，并表示他的政府不会配合国际刑事法院（ICC）调查。 PSA菲律宾谘询公司（PSA Philippines Consultancy）商业情报总监怀亚特（Greg Wyatt）说：「这场选举基本上定了调，未来6年，不会出现针对杜特蒂在扫毒战扮演角色的认真调查。」

杜特蒂告诉警察，如果在缉捕毒品嫌犯时面临生命危险，可以一律杀无赦。他为扫毒辩护，称此举可挽救家庭，还可让菲律宾免于沦为「毒品政治国家」。 政府数据显示，2016年杜特蒂上台以来，已有6200多人死于警方的扫毒行动。人权团体表示，杜特蒂制造一种免于惩处的氛围，并估计有数万人遭警察、杀手和治安警察杀害，即使没证据证明他们确有参与毒品活动。

只有3名警察因杀害1名毒品嫌犯而被定罪。 在联合国人权理事会（UN Human Rights Council）和国际刑事法院施压之下，菲国政府检讨了大约300起导致死亡的打击毒品行动。

司法部长格瓦拉（Menardo Guevarra）去年10月告诉法新社，其中有52起案件让人对员警普遍宣称自卫的主张产生怀疑。

代表受害者家属的律师誓言6月30日之后会在菲律宾对杜特蒂采取法律行动，但他们坦言并不容易。

全国人民律师联盟（National Union of Peoples' Lawyers）主席奥拉利亚（Edre Olalia）表示，在摇摇欲坠的司法系统中解决1个案件可能就得花上数年，且律师很难拿到警方持有的证据：「我们希望不大，但值得一试。」 杜特蒂批评者、系狱中的参议员德利马（Leila de Lima）则说，对杜特蒂提起诉讼的一大挑战，将是他任命的监察使。

德利马对法新社说：「他对现任监察使的影响力，即使在他卸任后仍会存在。监察使是唯一获授权可就法外处决（EJK）对他提出指控的官员。」

人权观察（Human Rights Watch）亚洲区研究员孔德（Carlos Conde）认为，国际刑事法院是许多家庭申张正义的最后希望。 国际刑事法院法官去年9月授权对菲律宾扫毒行动展开全面调查，称这类似于对平民的非法和系统性攻击。

© 2022 AFP