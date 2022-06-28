解散国会法案通过一读 以色列迈向4年内第5场大选

（法新社耶路撒冷28日电） 以色列国会今天上午无异议通过解散国会法律草案一读，这项关键立法步骤让以色列距离不到4年内的第5场国会选举更近。

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上周开始，以色列总理班奈特（Naftali Bennett）执政联盟的成员就为了解散国会的法案，与前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）带头的反对派在国会争论不休。

自从班奈特上周宣布，他所领导已执政一年但意识形态分歧的8党联盟无法再维持下去，此后执政联盟便表态希望尽快通过解散国会法案。

不过，尼坦雅胡与盟友持续磋商，试图在现任国会组成一个由他领导的新政府，这样一来就不用重新大选。

朝野阵营在立法上交锋后，终于在昨夜同意推动解散国会法案，29日午夜前将能确定成为法律。

而以色列反对派愿意解散国会，意味尼坦雅胡想带头筹组新政府的努力触礁。

以色列国会（Knesset）内务委员会（House Committee）今晨批准法案内容后交付大会一读，并以53比0通过。根据内容，国会将解散，并于10月25日或11月1日举行大选，日期将待进一步协商后确定。

法案尚须送交大会进行二、三读。三读过后，当天午夜起班奈特将把职权移交外长拉皮德（Yair Lapid），这是按照两人去年大选后同意的权力共享协议。

班奈特的执政联盟由宗教民族主义派、世俗鹰派、中间派、鸽派和阿拉伯伊斯兰主义派人士组成，形成之初就饱受意识形态分歧威胁。

根据班奈特的说法，压垮联盟的最后一根稻草是未能延续一项措施，确保住在约旦河西岸（West Bank）的犹太屯垦者受到以色列法律保护。

班奈特曾是一个屯垦者游说团体的领袖。他表示，这项措施6月30日到期后，将衍生出安全风险和「宪政混乱」问题。

而在措施到期日前解散国会，代表所谓的约旦河西岸法律可实施至新政府上任为止。

© 2022 AFP