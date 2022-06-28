马斯垂克欧洲艺术博览会遭武装抢匪打劫 2嫌落网

（法新社海牙28日电） 荷兰东南部城市马斯垂克举行的欧洲艺术博览会，今天遭武装抢匪袭击。影片和照片显示，4名穿着得体的犯嫌用大锤砸碎一个展示柜，并拿着看似手枪的东西威胁人们。

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警方表示，他们已逮捕到两人，正在搜寻其他共犯。

荷兰林堡省（Limburg）警方在推特上发文称：「警方正在调查马斯垂克欧洲艺术博览会（TEFAF）可能的武装抢劫案。据信有4名嫌犯涉案。现在许多单位正在搜索他们。」

警方表示，为抓捕犯嫌，他们已关闭附近多条道路和一处主要公路隧道。

欧洲艺术博览会（The European Fine Art Fair, TEFAF）是欧洲最大的艺术博览会之一，通常吸引数以万计访客参观。荷兰媒体称，抢匪锁定的展示柜内有来自伦敦一家珠宝商的物品。

这个艺术博览会已营运了30多年，在经历COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情停办后，于今年恢复举办。

影片显示，4名男子戴着扁帽和眼镜明显是为了伪装，砸破一个珠宝展示柜。其中两人向一名旁人挥舞看似武器的东西，对方则试图用一个装满鲜花的大玻璃花瓶进行干预。

社群媒体上的照片显示，展览会场有个破碎玻璃柜。

一名参观者史塔生（Jos Stassen）告诉荷兰广播基金会（NOS），他今天前去展览会场，想安静地欣赏艺术品。

NOS引述他表示：「通常展览很安静…很平静，但我突然听到许多噪音，转身后突然看到那些人。其中一人开始敲打，其他人则把人们吓跑，每个人都很害怕。我还见到一把武器。整件事发生的很快，持续时间很短，不过我现在还有点发抖。」

这并非TEFAF首次成为犯罪分子锁定的目标。2011年的博览会，一家伦敦珠宝商价值86万欧元（当时约120万美元）的一枚戒指和一条钻石项炼被偷。

© 2022 AFP