以色列国会迈向提前改选 拉皮德将任看守总理

（法新社耶路撒冷29日电） 以色列国会预计在今天解散，总理班奈特上任仅1年就要下台，外交部长拉皮德将接掌其职位，而以色列将在不到4年的时间内举行第5次选举，前总理尼坦雅胡有可能班师回朝。

广告 继续浏览后续

如果无法在最后关头就拯救执政联盟达成出人意料的协议，或在现有国会内组成新的政府，总理班奈特（Naftali Bennett）的8党联盟将于今天午夜前打烊，而外长拉皮德（Yair Lapid）将接下总理职务，在10月底或11月初举行国会选举前，领导一个看守政府。

班奈特去年组建的杂凑式联盟，缓解了史无前例的政治僵局，结束尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）创纪录的连续12年执政，并通过以色列自2018年以来第一个国家预算。

多项民意调查显示，身为鹰派的尼坦雅胡与极右翼民族主义和极端正统派（Ultra-Orthodox）犹太政党结盟后，有望在新选举中获胜，但可能再次无法取得国会多数席位。尼坦雅胡目前因被控贪腐而受审，但他否认这项指控。

反尼坦雅胡阵营可能由曾担任电视主播的拉皮德领导。10年前他进入政界时，被认为无足轻重，但他的政治技巧令许多人惊讶。

拉皮德上周和班奈特宣布执政联盟走不下去时，曾试图将尼坦雅胡可能重返执政形容成国家威胁。他说：「我们今天需要做的是回到以色列团结的概念。不要让黑暗势力从内部撕裂我们。」

尽管国会已近乎肯定会垮掉，但由于以色列政治气候变化莫测，最后一刻仍有可能出现意外。政治光谱上从左到右各个党派皆担心，重新选举将让他们失去席位，或甚至跨不过所有选票3.25%的最低门槛，以致进不了国会。

不过以色列媒体报导，避免再次选举的机会已越来越渺茫。这意味拉皮德将在国会批准解散法案后当天午夜，按去年6月间他与班奈特达成的权力分享协议，接掌总理。

班奈特是一位虔诚的民族主义者，他所领导的执政联盟包括右派、中间派、鸽派以及阿拉伯裔以色列人组成的伊斯兰保守派「拉姆党」（Raam），该党也因此成为以色列建国74年来，第一个支持以色列政府的阿拉伯政党。

班奈特的联合政府一开始便饱受意识形态分歧威胁，而压垮联盟的最后一根稻草，班奈特称，是未能确保住在约旦河西岸（West Bank）的犹太屯垦者受到以色列法律保护。

联盟中的一些阿拉伯裔议员拒绝支持一项与此有关的法案，宣称该法案等于认可以色列对约旦河西岸55年的占领，这一占领迫使当地巴勒斯坦人生活在以色列统治下。

© 2022 AFP