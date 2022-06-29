促成NATO再东扩 拜登电话外交奏效

（法新社马德里29日电） 根据白宫消息，芬兰和瑞典两个军事不结盟国家几乎笃定加入北大西洋公约组织，从而改变欧洲安全地貌、反抗俄罗斯对乌克兰的强攻，都是由美国总统拜登拨出的一连串电话促成。

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这些可说是世界上最强而有力的电话。

一名美国高层官员说，在俄罗斯为2月入侵乌克兰而集结部队时，拜登「察觉到，我们即将面对」一个新世局，于是他拨打电话给芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto），商讨将北大西洋公约组织（NATO）入会权扩张到俄国边界一事，其后又打了更多电话。

拜登3月在白宫椭圆形办公室会见到访的尼尼斯托，当时俄军正大举入侵乌克兰，这时他们又拨出了另一通重大电话。

上述官员向记者简报幕后细节，他说，「两位领导人拿起了椭圆形办公室靠墙小桌上的电话机，由白宫战情室转接给瑞典总理安德森（Magdalena Andersson）…他们在晚上10时前后接通了安德森」。

实际上还有更多事情必须处理，土耳其基于内部复杂的理由，扬言要否决芬兰和瑞典加入北约，于是拜登继续透过电话协调。

他在昨天抵达西班牙马德里以出席北约峰会之前，拨打电话给土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），两人「彻底谈论」了关切的问题。稍后拜登又与尼尼斯托和安德森交谈，协议于是达成。

不仅是芬兰，瑞典也放弃了军事不结盟立场，即将加入北约。这等于告诉俄国总统蒲亭（Vladimir Putin），他削弱西方的企图已失败。拜登今天在马德里面带笑容地说：「这正是蒲亭不希望发生的事。」

© 2022 AFP