俄坚称商场非轰炸目标 泽伦斯基吁联合国派人调查

（法新社纽约联合国总部28日电） 乌东购物中心遇袭，俄罗斯却坚称目标是附近的武器库，乌克兰总统泽伦斯基今天呼吁，要联合国派人到现场察看，以查明事实。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）身穿招牌橄榄绿上衣，在基辅以视讯方式发表谈话，呼吁包括俄罗斯在内的联合国安全理事会成员，为至今为止在俄乌战争中罹难的人默哀1分钟。

在谈到昨天那场至少造成18人丧生的攻击时，泽伦斯基说：「我建议联合国派一名特别代表，或由联合国秘书长亲自前来�这样联合国就能独立查明相关讯息，并确定这确实是俄国飞弹攻击造成的。」

他要求联合国法律上定义「恐怖主义国家」一词，并给予那些国家处罚，他也称俄国2月24日对乌克兰发动侵略，表明「迫切需要在联合国层面上将其铭记，并惩罚任何恐怖主义国家」。

在乌克兰中部城市克列缅丘格（Kremenchuk）的购物中心遭飞弹袭击并引发大火后，泽伦斯基在安理会的紧急会议上发表谈话。

当局表示，除了已确认的18死外，还有数十人受伤，许多人依旧下落不明，

俄国军方今天声称，他们的飞弹是击中购物中心附近的武器库，爆炸引发的大火烧到购物中心。俄方亦称，当时该购物中心「没有营运」。

当地居民驳斥这个说法，他们告诉法新社，就他们所知，该地区没有存放武器。

俄国驻联合国副大使今天向安理会重申这些说法，并抱怨泽伦斯基在会议上露面，也称联合国「不应该成为泽伦斯基进行线上公关活动，以获取北大西洋公约组织（NATO）更多武器的一个平台。」

在泽伦斯基发言前，联合国主管政治及和平事务副秘书长狄卡洛（Rosemary DiCarlo）告诉安理会，根据联合国的纪录，乌克兰境内已有超过1万600名平民伤亡，其中4731人丧生。她也提到，实际死亡人数还「要高得多」。

在此之前，泽伦斯基最后一次在安理会发表谈话是在4月5日。

在这次紧急会议前，法国、爱尔兰、挪威、英国、美国、阿尔巴尼亚和乌克兰大使已发表联合声明，他们在当中强烈谴责俄国加强对乌克兰领土的飞弹攻击，尤其是2022年6月25日到27日间，对住宅区及民用基础建设的攻击。

这也包括对克列缅丘格购物中心的攻击，他们称这是对平民的「公然攻击」。

他们要求俄国立即停止敌对行动，并从乌克兰撤军。

© 2022 AFP