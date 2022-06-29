助富豪男友艾普斯坦诱奸女性 英名媛麦克斯威尔遭判20年

（法新社纽约28日电） 英国社交名媛麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）今天因在金融家男友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前协助他性侵年轻女孩，遭判处20年徒刑。

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纽约法官奈森（Alison Nathan）在曼哈顿联邦法院宣判刑期时，这位受过牛津（Oxford）大学教育、已故英国报业大亨罗勃・麦克斯威尔（Robert Maxwell）的女儿似乎没有做出反应。

法官判处比检察官求处的刑期少得多，但意味60岁的麦克斯威尔余生可能将大半在牢里度过。

奈森法官表示，麦克斯威尔犯下「令人发指、掠夺性」的罪行。

去年年底，历经在纽约长达1个月的审判后，麦克斯威尔被控的6项罪名有5项定罪，这是对性交易未成年人最严重的罪名。

这些指控源于1994年至2004年间对4名女性犯下的罪行。

检察官成功地证明，她是艾普斯坦引诱年轻女孩给他按摩的「关键」，在女孩帮他按摩期间，他会对她们伸出狼爪。

艾普斯坦的两名受害者「珍」（Jane）和「卡洛琳」（Carolyn）作证说，麦克斯威尔诱骗她们时，她们只有14岁。

© 2022 AFP