北约领导人齐聚马德里 峰会以俄乌战争为主轴

（法新社马德里28日电） 在土耳其与芬兰和瑞典达成协议，不再反对两国加入北约后，北约明天将正式邀请芬兰和瑞典加入。此次峰会主轴除俄乌战争外，还包括如何应对来自中国的挑战。

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在俄罗斯入侵乌克兰，颠覆欧洲安全版图4个多月后，各国领导人齐聚西班牙马德里，参加北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）所称北约未来的「历史性和变革性峰会」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将透过视讯发表演说，重申基辅请求盟友加快武器交付。

北约国家已向基辅承诺将提供数十亿美元军援，也将同意「向乌克兰提供全面援助计画，以协助维护自卫权」。

史托腾柏格说：「我们在二战以来面临的最严重安全危机中召开会议。我们将明确声明，俄国对我们的安全构成直接威胁。」

北约将透过加强东翼防御武力，以及大幅扩增高度战备部队规模，启动冷战结束以来最大规模的防御和威慑能力改革。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）说：「如今俄国是乌克兰的侵略者，俄国攻击了乌克兰，对欧洲构成威胁，也对整个北约构成威胁。」

除了乌克兰以外，北约也修改自2010年来未修改过的战略概念，首次提及中国带来的挑战。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）与芬兰和瑞典达成协议，不再反对两国加入北约后，北约领袖明天将正式邀请芬兰和瑞典加入这个军事联盟。

此举对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）来说是重大打击，他声称对乌克兰发动战争是为阻止北约势力东扩，如今意味着北约与俄国领土边界长度将增加一倍以上。

© 2022 AFP