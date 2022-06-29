双边关系恶化 保加利亚再驱逐70名俄国外交人员

（法新社保加利亚首都索菲亚28日电） 保加利亚今天宣布驱逐70名俄罗斯外交人员。这是保加利亚驱逐俄国外交人员人数最多的一次。

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保加利亚总理佩特科夫（Kiril Petkov）告诉媒体：「保加利亚将驱逐70名俄国外交人员…我国部门认为他们不利于我们的利益。」

佩特科夫还说：「我们将要求所有违背保加利亚利益的人返回他们的国家。预计会有一架70人座的飞机飞回莫斯科。」

保加利亚外交部表示，被认定为「国家安全威胁」的人必须于7月3日前离境。

已有多个欧洲国家在俄罗斯2月24日入侵乌克兰之后驱逐境内俄国外交人员，俄国也以牙还牙。

保加利亚外交部表示，已于今天召见俄国大使米特罗法诺娃（Eleonora Mitrofanova）并告知保加利亚政府的决定。

保加利亚外交部还提到，预期俄罗斯将暂时关闭位于北部鲁塞（Ruse）的总领事馆，保加利亚也将暂时关闭驻俄国叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）的领事馆。

保加利亚3月已因俄乌战争而驱逐10名俄国外交人员。保加利亚为欧洲联盟成员国，也是北大西洋公约组织（NATO）一员，过去曾是共产主义下的苏联坚定盟友，现在在文化、历史、经济上也仍与俄罗斯维持密切关系，但2019年以来发生一连串间谍丑闻，导致两国关系恶化。

© 2022 AFP