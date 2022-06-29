哥伦比亚监狱暴动 增至52死

（法新社哥伦比亚图尔瓦29日电） 哥伦比亚西南部图尔瓦市（Tulua）一所监狱28日发生暴动，死亡人数已增至52人。当局称，囚犯中有人烧床垫引发大火，导致惨重伤亡。

广告 继续浏览后续

哥伦比亚国家感化和监狱局（INPEC）局长卡斯特亚诺斯将军（General Tito Castellanos）表示，这场悲剧发生在凌晨两点左右，暴动的囚犯纵火，意图阻止警察进入监狱围墙。

大火和浓烟导致多人伤亡，其中包括数名狱警。目前已知有52人死亡，26人受伤。有些伤者烧伤面积极大，情况非常严重。

卡斯特亚诺斯告诉哥伦比亚国家广播网（RCN）：「他们点燃床垫，没有估计可能造成的后果，很不幸事情就这样发生了。」他说，消防人员已控制住火势。到晚间，法医小组已进入监狱尝试辨认遗体。

监狱外，数十名囚犯家属聚在一起焦急等待，希望知道亲人的讯息。狱方已提供一份幸存者初步名单。有家属告诉当地媒体，关在建筑物里的人明知可能引起火灾还烧床垫，这似乎不合逻辑。

另有说法指犯人之间爆发斗殴，一名囚犯愤而放火烧床垫，引发大火。受火灾影响的监狱区域有180名犯人。卡斯特亚诺斯赞扬狱警努力控制火势并协助囚犯逃往安全的地方。他说，若不是他们，「结果会更糟」。

致命的监狱暴动在拉丁美洲司空见惯。哥伦比亚邻国厄瓜多自2021年初以来，已有近400名囚犯在6次暴动中丧生。

© 2022 AFP