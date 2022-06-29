美专家建议：今秋应开始施打针对Omicron追加剂

（法新社华盛顿28日电） 美国医学专家小组呼吁，今年秋天应展开针对Omicron变异株的追加剂接种。与此同时，愈来愈多人预期新型冠状病毒疫苗有必要和流感疫苗一样季节性接种。

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美国食品暨药物管理局（FDA）召集的专家委员会，经过一整天检视现有数据与包括对未来疫情预测，最后以19票赞成、2票反对得出这项结论。

FDA资深科学家马克斯（Peter Marks）在专家会议之前总结这个问题的复杂性：「我们今天在一个非常具挑战性的领域工作，因为我们都没有水晶球。」他指的是新型冠状病毒经常违反预测、变异速度甚至比流感还要快，预测其未来进程并不容易。

美国维吉尼亚大学（University of Virginia）医学系教授、小组成员尼尔森（Michael Nelson）说，他投下「赞成票」，因为他担心疫苗效力减弱，会对高风险病患带来严重后果，他并表示需要尽早采取行动。

科学家并未被要求表决针对哪一株变异株进行疫苗改良：究竟是原始Omicron变异株BA.1，还是在全球感染人数迅速增加的BA.4和BA.5。

但在讨论中，大多数专家似乎更倾向于「双价」的新疫苗，既能针对原始病毒株，以产生更广泛的免疫反应，同时也针对Omicron最新的亚型变异株BA.4和BA.5。

疫苗制造商辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）先前已就Omicron专门疫苗诱发的抗体，公布正面数据。目前都尚未大规模生产这类疫苗，但两家公司代表表示，可能会在3个月内投入生产。

FDA官员维尔（Jerry Weir）在会议上表示，在Alpha和Delta等先前的高关注变异株（VOC）最终逐渐消失之际，Omicron及其亚型在2022年占据主导地位，几乎占全球病例的绝大多数。

这使得新型冠状病毒未来的进化更有可能发生在Omicron变异株分支。世界卫生组织（WHO）本月稍早也建议，在打完针对原始株的主要系列疫苗后，再施打针对Omicron的加强针，以诱发广泛的免疫反应。

© 2022 AFP