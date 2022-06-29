美墨边境移民闷死货柜增至51人

（法新社德州圣安东尼奥28日电） 美国德州圣安东尼奥（San Antonio）1辆弃置路边的重型货柜卡车内昨天发现大批无证移民因热衰竭死亡，死亡人数今天增至51人，国土安全部宣布展开调查。

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贝尔郡（Bexar）官员克雷－佛罗雷斯（Rebeca Clay-Flores）报告说，新统计的数字为「39名男性和12名女性」死亡。

她并未说明有多少幸存者留在医院，但根据官员提供的初步数据，这个数字可能在11人左右，其中可能包括4名儿童。

美国国土安全部宣布展开刑事调查，总统拜登把目标锁定人口贩运集团。

拜登在声明中说，昨天在德州圣安东尼奥发生悲惨，生命损失令人震惊和心碎，凸显追查犯罪贩运的必要性，这行业掠夺移民、导致太多人白白死亡。

根据墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador），死者中有22人来自墨西哥、7人来自瓜地马拉、2人来自宏都拉斯。

他说：「这是重大不幸事件。」

这是记忆中涉及南部边境移民最致命的单一事件，让外界更加关注数十万人在未经许可下从墨西哥试图进入美国所面临的风险。

圣安东尼奥昨天高温为摄氏39.4度，未通风的卡车内温度会高得多。

今天下午，当局已将卡车移走，取而代之的是人造花装饰的临时十字架。

住在附近的奥尔维拉（Angelita Olvera）说：「我觉得，如果这些人步行数百英里来到这里，那我不妨也许走个1英里来放个十字架和蜡烛。希望那些把他们留在卡车里的人得到报应。」

此案随即成为政治焦点，共和党人抨击民主党籍总统拜登对移民态度软弱。德州州长艾波特（Greg Abbott）表示，这起悲剧要归咎拜登「致命的开放边境政策」，「这些移民之死都要算在拜登头上」。

在拜登执政之下，每月有超过20万人试图非法进入美国，在边境被拦截并被遣返。

拜登说，他已展开取缔人口贩运行动，最近数月逮捕了2400人。

© 2022 AFP