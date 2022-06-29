英相：蒲亭若出席G20峰会 西方不应杯葛缺席

（法新社马德里29日电） 英国首相强生今天警告，俄罗斯总统蒲亭若出席11月在印尼�Q里岛举行的20国集团（G20）峰会，西方不要杯葛缺席，这会把「宣传的机会让给别人」。

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印尼是今年G20轮值主席国，雅加达当局面临西方国家施压不要让蒲亭（Vladimir Putin）参加。蒲亭4月宣布已受邀。

强生（Boris Johnson）在马德里举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会场边告诉媒体：「倘若蒲亭亲自出席，我绝对会感到讶异。他是不受欢迎人物。」

「我不认为他会去。问题是我们西方国家若空出我们在G20的座位，会把整个论述机会让给了中国和俄罗斯。」

「我认为若不出席像G20这样的会议，恐怕会把宣传的机会拱手给了别人。」

克里姆林宫表示，蒲亭将参加11月15至16日举行的G20峰会。

印尼一如多数主要新兴经济体，试图维持中立角色，呼吁和平解决俄罗斯军事入侵乌克兰。

印尼总统佐科威（Joko Widodo）今天在基辅和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会谈，明天将前往莫斯科。

© 2022 AFP