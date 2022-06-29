被控助屠杀数千人 百岁集中营纳粹警卫判刑5年

（法新社布兰登堡28日电） 现年101岁、曾在德国纳粹集中营担任警卫的男子舒兹，被控是数千名囚犯遭到杀害的共犯，今天遭判处5年刑期，是被控在大屠杀期间犯下战争罪的最年长受审者。

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舒兹（Josef Schuetz）被控在1942到1945年间，于位在柏林以北欧伦宁堡（Oranienburg）的萨克森豪森（Sachsenhausen）集中营担任警卫期间涉嫌参与纳粹大屠杀，谋杀至少3500人，遭判处有罪。

不过由于他年事已高，不太可能入狱服刑。

现居住在布兰登堡邦（Brandenburg）的舒兹辩称自己是无辜的，称他「绝对没做任何事」，甚至没有在这处集中营工作过。

他昨天在审判结束时说：「我不知道我为什么在这里。」

但主审法官莱希特曼（Udo Lechtermann）表示，他确信舒兹曾在萨克森豪森工作，并「支持」在集中营犯下的暴行。

莱希特曼说：「整整3年来，你亲眼目睹囚犯被折磨和杀害。由于你在集中营了望塔的位置，经常吸进火葬场排放的浓烟。任何试图从集中营逃走的人都会被枪杀，所以每位警卫都属主动参与谋杀。」

萨克森豪森集中营在1936到1945年之间关押过20多万人，包括犹太人、罗姆人（Roma）、异议分子和同性恋者。

根据萨克森豪森纪念博物馆的资料，在苏联部队解放萨克森豪森集中营之前，有数万名囚犯死于强迫劳动、谋杀、医学实验、饥饿或疾病。

© 2022 AFP