乌克兰：俄罗斯入侵后最大规模换囚 144名乌军获释
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（法新社基辅29日电） 乌克兰官员今天表示，已与俄罗斯换囚，让144名乌军获释，其中大多数是先前坚守乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）亚速钢铁厂（Azovstal）的人员。
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乌克兰国防部情报总局在Telegram平台上说：「这是俄罗斯全面入侵以来最大换囚行动。144名获释人员中，有95人是亚速钢铁厂守军。」
乌方并未说明换囚的时间、地点或有多少俄罗斯人获释。
不过，亲俄的乌克兰东部分离主义分子领袖普希林（Denis Pushilin）表示，144名来自俄罗斯和乌东分离地区「顿内茨克人民共和国」（Donetsk People's Republic）的士兵已「返家」。
乌克兰国防部声明说，换回的士兵大部分受到子弹或炮弹碎片重创，还有人烧烫伤、骨折及截肢。
声明还提到，有43名获释的乌军属于亚速军团（Azov Regiment）。
乌克兰总理什米加尔（Denys Shmygal）在Telegram上证实换囚，但仅表示放人的过程「很复杂」。
自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，双方多次换囚，最近一次是在昨天，牵涉17名乌方人员。
© 2022 AFP