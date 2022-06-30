以色列国会正式解散 将举行4年内第5度大选

（法新社耶路撒冷30日电） 以色列国会议员今天正式解散国会，以色列因此将在4年内第5度举行大选。外交部长拉皮德（Yair Lapid）将在午夜接下看守总理一职。

广告 继续浏览后续

以色列国会议员今天以92票对0票，一致通过解散国会法案后，中间派的拉皮德拥抱了即将下台的总理班奈特（Naftali Bennett）。班奈特领导庞大的8党联盟仅1年，联盟即因意识型态分歧而宣告瓦解。

身为纳粹大屠杀幸存者之子的拉皮德在国会表决后，和班奈特交换了国会的座位，他随即前往耶路撒冷的犹太人大屠杀纪念馆（Yad Vashem）。

58岁的拉皮德在声明中表示：「在那里，我向先父承诺，我会让以色列永保强大，能够捍卫自身并保护子民。」

下次大选将在11月1日登场，再度显示以色列仍深陷前所未见的政治僵局。初期民调显示，大选最后可能还是不会有明确的赢家。

宗教民族主义派的班奈特表示，他对表决结果没有异议，未来将退出政坛。他在确定下台后，在推特发文以希伯来文写下「感谢」（Toda）。

鹰派前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已保证他和他的极右翼民族主义和极端正统派（Ultra-Orthodox）犹太政党盟友，在这场他所谓「失败的（结盟）实验」后，最终将取得多数。

尼坦雅胡说：「我们是唯一的替代选项。一个强大、民族主义、负责任的政府。」尼坦雅胡正因多项贪污罪名受审，他则否认指控。

© 2022 AFP