佐科威访莫斯科 转达泽伦斯基讯息给蒲亭

（法新社莫斯科30日电） 印尼总统佐科威今天在俄罗斯首都莫斯科表示，他把乌克兰总统泽伦斯基的讯息传达给俄国总统蒲亭。但佐科威未提供进一步细节，也没有人出面说明讯息内容为何。

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蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科攻打乌克兰逾4个月后接待到访的佐科威（Joko Widodo）。自从俄国开始承受西方空前制裁以来，俄国就试图把重心转向亚洲和非洲。

印尼今年轮值20国集团（G20）主席，准备11月在�Q里岛（Bali）举办G20峰会。

佐科威与蒲亭会面后表示：「我把泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统的讯息传达给蒲亭总统。」

佐科威说，他表达自己「乐意」协助这两位领袖展开「沟通」。

他在莫斯科表示，「尽管外部局势依然艰难，迈向和解与展开对话仍然重要」，印尼希望「这场战争迅速结束」。他并呼吁全世界领袖恢复合作精神。

佐科威29日拜访乌克兰首都基辅（Kyiv），接着到莫斯科与蒲亭会面。蒲亭今天赞扬他与佐科威的对话「富有成效」，还说他「相信今天达成的协议，将进一步强化俄罗斯与印尼的伙伴关系」。

蒲亭4月宣布受邀参加G20峰会后，雅加达当局受到西方排除蒲亭与会的施压。泽伦斯基29日对佐科威说，他将出席G20峰会，不过具体取决于还有谁会参加，他指的人是蒲亭。

© 2022 AFP