叙利亚承认乌东2州独立 乌克兰宣布断交

（法新社基辅29日电） 俄罗斯盟友叙利亚承认乌克兰东部2个分离主义共和国独立，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天为此宣布，乌克兰与叙利亚断交。

广告 继续浏览后续

俄罗斯今年2月承认乌东分离主义分子把持的顿内茨克州（Donetsk）和卢甘斯克州（Lugansk）独立，两州处于俄罗斯入侵的中心顿巴斯（Donbas）地区，2014年起脱离基辅当局掌控。

叙利亚今天稍早成为除俄罗斯以外率先承认这两个分离主义共和国的国家，激怒了乌克兰。

泽伦斯基在通讯软体Telegram上张贴的影片中说「乌克兰与叙利亚间不会再有关系」，还说对叙利亚施加的制裁压力「将更大」。

泽伦斯基形容叙利亚的举动，是「毫无价值的故事」。

叙利亚从2015年起便在内战中获得俄罗斯大力支持。这并非叙利亚政府首度支持俄国承认分离主义的州独立。

叙利亚2018年承认前身为苏联加盟国乔治亚的南奥赛提亚（South Ossetia）和阿布哈兹（Abkhazia）独立，导致乔治亚与叙利亚断交。

乔治亚1991年从苏联独立，阿布哈兹和南奥赛提亚获国际承认为乔治亚一部分，但俄罗斯和少数其他国家承认两地独立。

© 2022 AFP