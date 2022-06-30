小马可仕宣誓就职 赞扬已故独裁者父亲统治

（法新社马尼拉30日电） 菲律宾已故独裁者马可仕的儿子小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天宣誓就任总统，他并赞扬父亲的统治。小马可仕完成长达数十年努力，让马可仕家族得以重掌国家最高职位。

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昵称「邦邦」（Bongbong）、64岁的小马可仕在上个月总统选举赢得压倒性胜利，这是自1986年他的父亲马可仕被人民推翻以来，小马可仕取得的最大胜利。

小马可仕接替性格强悍的强人总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）；杜特蒂因造成大量死伤的反毒战争而声名狼藉，并威胁要在卸任后杀死可疑的毒贩。

在重振家族政治生命的最后行动中，小马可仕在马尼拉国家博物馆举行的公开仪式上，在数百名外交官、政要和支持者面前宣誓就职。 小马可仕赞扬已故父亲的执政成就，批评者则描述当时是侵犯人权和腐败的黑暗时期，使国家陷入贫困。小马可仕的母亲伊美黛（Imelda Marcos）高龄92岁，也出席了他的就职大典。 在小马可仕宣誓就职之前，杜特蒂在菲律宾总统府马拉坎南宫（Malacanang Palace）接见小马可仕。马可仕家族在36年前逃离马拉坎南宫，流亡海外。 数天前，菲国最高法院驳回一项要求撤销上个月当选总统的小马可仕参选资格的最终上诉，为小马可仕宣誓就职清除障碍。

随着物价上涨挤压已经被COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情蹂躏的经济，小马可仕已将解决通膨、促进经济成长和提高粮食产量作为他的首要任务。

© 2022 AFP