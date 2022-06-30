川普「通乌门」要角帕纳斯违政治献金法 判20个月

（法新社纽约29日电） 美国前总统川普的前律师朱利安尼（Rudy Giuliani）前合伙人帕纳斯（Lev Parnas）今天因在2018年期中选举违反政治献金法，遭判处20个月徒刑。 帕纳斯是苏联时期生于乌克兰的美国公民，去年10月被曼哈顿联邦法院陪审团认定有罪。陪审团认为，他与合作伙伴古库舒金（Andrey Kukushkin）为了自己的财务利益，共谋操弄美国政治体系。 联邦检察官威廉斯（Damian Williams）表示：「帕纳斯不仅在他公司骗取超过200万美元资金，还透过向美国选举注入俄罗斯资金并谎报政治捐款的资金来源来欺骗美国公众。」 帕纳斯2019年10月在华盛顿机场被捕，当时川普与朱利安尼等人正因「通乌门」面临调查。川普等人在此案中被质疑企图施压乌克兰当局提供不利于政敌拜登的资料。

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这项调查最终导致川普首次进入弹劾程序，最终共和党控制的参议院认定川普无罪。 帕纳斯被控在2018年联邦与地方选举中捐款给数名候选人时，隐瞒了资金实际来源，其中包括捐款32万5000美元给支持川普的政治组织「美国优先行动」（America First Action）。

检方还指控帕纳斯捐给内华达州共和党竞选活动的部分献金实际上来自1名俄罗斯商人，违反了选举募资不得来自外国人的规定。

© 2022 AFP