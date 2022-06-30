德国政府提新法 跨性别变更名字性别登记更容易

（法新社柏林30日电） 德国政府今天公布立法提案，让民众更容易变更登记的名字和性别，以造福跨性别、双性人和非二元性别人士。柏林也坦言，现有法律不仅过时，还会令人感觉受到「羞辱」。

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德国家庭事务部部长帕斯（Lisa Paus）在柏林召开的记者会上表示：「活在自我定义的人生，是所有人的基本权利。」

德国40年来实施的所谓「跨性别法」规定，希望自己认同的名字和性别获得法律承认的人士须向法院提出要求，并且提出2名专家的分析报告，通常是心理治疗师。提案的新法则将取代旧法。

反对旧法人士长期要求废除这项具争议性的法律。申请变更者则抱怨行政作业太过复杂，且必须回答过于隐私的问题，例如过往性行为史等。

路透社报导，德国司法部长布希曼（Marco Buschmann）发布声明表示：「现有法律对待相关人士如病患，这种做法欠缺正当理由。」

按照德国「自我判定」新法，成年人若要依照自身愿望，申请更改官方文件上的名字和性别，只需前往地方户政事务所提出声明；14岁以上未成年人也可在父母或法定监护人同意下，适用简化的新程序。

德国在相关立法上落后一些欧洲国家，包括比利时、丹麦、挪威和瑞士都已接受根据自我宣称在法律上变更性别。

德国先前数度尝试修法，但遭到前总理梅克尔（Angela Merkel）的保守派阵营抗拒。

布希曼表示，他预期由社会民主党（SPD）、绿党和自由民主党（FDP）组成的联合政府将在今年底前批准新法，其后法案仍需经国会通过，方可正式生效。（译者：张正芊/核稿：施施）

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