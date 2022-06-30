拜登再受挫 最高院：环保署无权限制燃煤电厂排放

（法新社华盛顿30日电） 美国联邦最高法院今天裁决，政府环保单位不能广泛限制温室气体排放，此举大幅限缩总统拜登（Joe Biden）的政府对抗气候变迁的力量。

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最高法院今天以6比3裁决美国环境保护署（EPA）无权广泛限制燃煤电厂排放温室气体。美国消耗的电力近2成来自燃煤电厂。

拜登原本盼望透过环保署来降低排放，以达成2015年巴黎协定（Paris Agreement）设下的全球气候目标。最高法院这项决定让拜登的希望受挫。

这对煤矿和燃煤电业来说是重大胜利。2015年，时任总统欧巴马（Barack Obama）的政府也对这个产业设下严格限制，试图降低碳污染。

而对反抗政府管制产业的保守派来说，最新裁决也象徵获胜。目前最高法院由保守派占多数，其中3名右派大法官是由曾经试图弱化环保署的前总统川普（Donald Trump）提名。

保守派为这项裁决欢呼，拜登政府则抨击这么一来将不利对抗全球暖化。白宫透过声明表示：「最高法院再度做出破坏性极大、旨在让我国倒退的决定。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也说：「这是我们对抗气候变迁的一项挫败。」

© 2022 AFP