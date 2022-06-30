美墨边境货柜车闷死移民增至53人 司机等人遭起诉

（法新社德州圣安东尼奥29日电） 美国德州与墨西哥边境一辆货柜车内有53名移民闷死，涉案司机和一名共谋今天在美国联邦法院因涉嫌人口贩运被起诉。

广告 继续浏览后续

美国司法部宣布控诉时表示，嫌疑人若被定罪，将面临最重无期徒刑、甚至死刑的结果。

这场悲剧的死亡人数今天攀升至53人。地方当局通报，从闷热货柜中救出送医的移民又有两人不治死亡。

这辆载着墨西哥、瓜地马拉、宏都拉斯和萨尔瓦多移民的卡车于27日被发现遗弃在德州圣安东尼奥市（San Antonio）郊区一处靠近高速公路的荒凉工业区。圣安东尼奥位于美墨边境以北约250公里处。

当天，当地气温飙升至摄氏39.4度，当局获报赶到现场，发现货柜内没有空调或供水。

根据司法部的说法，涉嫌的卡车司机萨莫拉诺（Hom田艹金ero Zamorano Jr）现年45岁，为德州本地人，他在现场附近被捕，在刑事诉讼中被控「贩运外国人并致人于死」。

联邦检察官表示，圣安东尼奥警方发现萨莫拉诺躲在附近灌木丛中。墨西哥国家移民局（National Migration Institute）局长贾杜诺（Francisco Garduno）今天稍早在记者会中说，司机被拘捕时，曾试图冒充幸存者。

司法部声明说，另一名嫌疑人马丁尼兹（Christian Martinez）现年28岁，昨天被捕，且被控「串谋运送非法外籍人士」。目前不知马丁尼兹的国籍。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP