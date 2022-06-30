美转帐390亿 向乌克兰提供经济援助

（法新社华盛顿29日电） 美国财政部今天宣布转出13亿美元（约新台币390亿元），向乌克兰提供经济援助，这是拜登政府最初于5月向基辅当局承诺援助75亿美元的一部分。

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美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天在声明中说：「透过这笔经济援助，我们重申对乌克兰人民的坚定承诺，他们在蒲亭的侵略战争中保家卫国并努力维持经济。」

这笔资金透过世界银行（World Bank）支付，是拜登5月签署75亿美元援助方案的一部分。

根据世银估计，俄罗斯2月入侵前苏联加盟国乌克兰的战争，恐导致乌国经济在今年萎缩多达45%。

乌克兰目前的预算赤字每月增加50亿美元，无法筹集资金或从外部市场获得融资使情况更加恶化。

根据美国财政部，盟邦纷纷向乌克兰提供援助，七大工业国集团（G7）和欧洲联盟（EU）也承诺向基辅当局进一步提供296亿美元资金，其中85亿美元来自美国。

财政部表示，华府已于4月和5月透过世界银行支付其中两笔5亿美元的款项，以协助乌克兰支付应对「俄罗斯无端和无理入侵」的直接成本。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，华府早已向基辅当局提供超过60亿美元的军事装备。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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