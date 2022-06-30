蒲亭对芬瑞入北约「没意见」但若军事部署将回应

（法新社土库曼首都阿什加巴特29日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，俄国对芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）「没有意见」，但若北约在芬瑞两国部署军队和基础设施，俄罗斯将有所回应。

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蒲亭在土库曼首都阿什加巴特（Ashgabat）记者会上表示：「我们对瑞典和芬兰没有意见，就像我们对乌克兰一样，他们想加入北约，那就去吧。」

蒲亭说：「瑞典和芬兰加入北约不会让我们困扰，如果芬兰和瑞典想加入，他们可以这么做，这取决于他们，他们可以加入任何想加入的组织。」

「但他们必须了解，过去那里没有威胁，如果现在那里部署军事特遣队和军事基础设施，我们将不得不针对构成威胁的领土做出相称反应，并做出同样威胁。」

蒲亭还说，莫斯科与赫尔辛基以及斯德哥尔摩的关系，无可避免地会因为北约成员身分而变质，「我们之间先前一切都好，但现在可能会有一些紧张，肯定会有，如果我们受到了威胁，这是避免不了的」。

俄罗斯2月24日对亲西方的乌克兰展开军事行动后，瑞典和芬兰决定申请加入北约。

俄罗斯迄今一直对芬瑞希望加入北约一事抱持批评态度，称这将是国际安全的「不稳定因素」。

蒲亭还谴责北约的「帝国野心」，指控北约试图藉由乌克兰这场战事来展现「霸权」。

© 2022 AFP