韦伯太空望远镜立功 7月NASA公布宇宙最深影像

（法新社华盛顿29日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）署长尼尔森（Bill Nelson）今天说，有赖于新部署的韦伯太空望远镜，NASA将于7月12日公布「我们从未捕捉到的宇宙最深处影像」。

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尼尔森在巴尔的摩「太空望远镜科学研究所」（Space Telescope Science Institute）的媒体简报会上说：「大家想想，这比人类以往看过的地方都更远。」

韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）耗资100亿美元打造，去年12月被送上太空，所有相关资料都汇集到太空望远镜科学研究所。韦伯太空望远镜目前绕行太阳，距离地球约150万公里远。

韦伯太空望远镜堪称工程奇迹，由于配备巨大的主镜以及能穿透灰尘和气体的红外线仪器，因此比其他任何望远镜都更能深入观测宇宙。

韦伯太空望远镜的红外线性能使它能更深入探查138亿年前的大爆炸。

目前，宇宙观测的最早纪录可溯及大爆炸后3.3亿年内，但天文学者认为，以韦伯望远镜的性能，可轻而易举地打破纪录。

还有一个好消息是，NASA副署长梅洛伊（Pam Melroy）说，多亏NASA伙伴阿利安太空公司（Arianespace）效率良好的发射任务，韦伯望远镜可维持运作20年，比原本预期寿命还长一倍。

太空望远镜科学研究所的天文学者艾斯皮诺萨（Nestor Espinoza）说，过去利用现有仪器所做的系外行星光谱研究，比起韦伯的性能来说都相形见绌。

他形容，以前的技术「就像在非常黑暗的房间里，只能透过一个小针孔向外看」，而现在有了韦伯，等于「开了一扇巨大的窗，可以看到种种细节」。

© 2022 AFP