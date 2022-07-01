习近平：香港回归后真正民主开始 港人批是谎言

（法新社香港1日电） 中国国家主席习近平罕见访问香港，庆祝香港主权移交25周年。有人认为他的致词内容「安定人心」，也有人觉得他「痴心妄想」。

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中国共产党高度重视周年纪念。历经长达3年政治动荡，今天的访问给了习近平强调中国对港权威的机会。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛表示：「习近平演说内容和论调是自从香港国家安全法实施以来，对香港再度重申政治讯息。北京现在透过效忠者对这座城��行使完全掌控。」 2019年大规模民主抗议活动席卷香港，中国因而对港实施国安法，异议分子自此在这个曾经充满政治活力的城��遭到压制。

北京加强控制香港，受影响最深人士对于多年以来政治打压嗤之以鼻。习近平则坚称香港民主蓬勃发展。

数度被捕而于2020年逃往海外的前香港立法会议员许智?指出，习近平口中所谓「真正的民主」是在香港移交后才开始的说法是「谎言」。

他说：「早在1970年代和1980年代，香港人就开始了我们自己的民主运动，并且开始发展我们的公民社会。」

他表示，英国治下的香港不曾拥有全面民主，但是现在「我们已经失去了形式上和实质上的民主，尤其在实施国家安全法后」。

前香港立法会议员刘慧卿表示：「香港不曾有过真正的民主，不管在1997年之前或之后皆如此。」她同意，现在香港已经「失去自由和民主」。

习近平下午乘高铁离开后，香港行政长官李家超强调，习近平此行「鼓舞人心」。

习近平重申了英国和中国同意、给予香港若干自治和自由的一国两制治理模式是好制度，没有理由改变。

李家超指出，习近平谈话是「非常明确、非常实质的」宣示。

香港律师会也在声明中强调，习近平「为香港的福祉以及融入国家整体发展大局，提供明确的肯定和启发性的方向，令人鼓舞」。

不过许智?对于一国两制治理模式运作顺畅的说法予以严辞批判。

他说：「说香港在当前制度下仍可继续维持其独特优势，我认为那是痴心妄想。因为香港原本的独特之处就在于它的自由和决策自主权。」

© 2022 AFP