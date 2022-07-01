「加密货币女王」诈骗破千亿 FBI列十大通缉要犯

（法新社华盛顿30日电） 保加利亚「加密货币女王」伊格纳托瓦（Ruja Ignatova）透过虚拟货币诈骗投资人数十亿美元，今天遭美国联邦调查局（FBI）列入十大通缉要犯名单。

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法新社报导，FBI提出10万美元（新台币297万元）悬赏金，缉拿2017年10月失踪迄今的伊格纳托瓦，当时美国当局正准备对她发出密封起诉书和逮捕令。

现年42岁的伊格纳托瓦同时拥有德国国籍，是这起最臭名昭着的虚拟货币诈骗案幕后主使。

伊格纳托瓦在2014年推出加密货币OneCoin，表面上宣称目标是要超越比特币（Bitcoin），成为世界领先的虚拟货币。

根据法庭文件，她和同伙利用全球网络向朋友和家人推销OneCoin，至少吸金34亿美元（约新台币1013亿元），甚至可能超过40亿美元。

官员指出，OneCoin没有和其他加密货币一样，获得任何安全、独立的区块链技术保护。事实上，这是典型的庞氏骗局，鼓励早期投资人去找更多人来投资，然后利用后期投资者的资金向早期投资者支付利息。

FBI特别探员辛考（Ronald Shimko）在声明中指出：「OneCoin声称有私有区块链。这与其他有去中心化和公有区块链的虚拟货币不同，他们只要求投资人要信任OneCoin。」

国际调查人员在2017年开始接近伊格纳托瓦的诈骗集团时，她突然人间蒸发。

FBI表示：「调查人员认为或许有人向伊格纳托瓦通风报信，让她知道美国和国际当局正在调查她。」

「她在2017年10月25日从保加利亚的索菲亚（Sofia）前往希腊雅典，随后行踪不明。」

欧洲刑警组织（Europol）5月11日将伊格纳托瓦列入头号通缉犯名单，提供她行踪者可得到5000欧元。

不过她今天已不在名单上，不清楚她为何、何时被撤下名单。欧洲和美国当局都没有提供证据，证明她是生是死。

她的兄弟康斯坦丁（Konstantin Ignatov）于2019年3月在洛杉矶国际机场被捕，之后和美国当局达成认罪协议，承认犯下电汇诈骗。美国司法部在法庭文件中表示，基于他仍在配合调查，刑期已延后宣判。

伊格纳托瓦的另一名共犯葛林伍德（Sebastian Greenwood）于2018年在泰国被捕，之后引渡至美国，目前仍在牢中等待审判。协助集团洗钱4亿美元的美国律师史考特（Mark Scott）于2019年11月遭到定罪。

© 2022 AFP