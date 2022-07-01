强生辱蒲亭引发不满 俄国召大使严正抗议

（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯不满英国首相强生对俄国总统蒲亭的「攻击性」言论，今天召见英国驻莫斯科大使，严正表达抗议。

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俄罗斯外交部的声明提到，俄罗斯告诉英国驻俄大使布罗那特（Deborah Bronnert），俄方「坚决」反对「英国当局对俄罗斯、俄国领导人、官员及人民公开的攻击性言论」。

这份声明抨击「让人无法接受的污辱性言论」，并称「在有教养的社会中，为这样的言论道歉是普遍该做的」、

强生（Boris Johnson）28日表示，如果蒲亭（Vladimir Putin）是女性，就不会发动在乌克兰的战争，并称这次的军事行动是「有害男子气概的完美例证」。

强生告诉「德国第二电视台」（ZDF）：「蒲亭显然并非女性，但若他是，我真的不认为他会这样展开一场疯狂、追求男子气概的侵略和暴力战争。」

蒲亭认为强生的评论「不正确」。

英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）指责俄罗斯外交部发言人「每周都威胁要对所有人用核武，或要这样或那样」后，也激怒了俄方。

俄罗斯外交部强调，英国官员「刻意分享假消息，特别是据称俄罗斯将『诉诸核武』的威胁」让人「无法接受」。

© 2022 AFP