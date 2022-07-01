暗中流通资金 俄罗斯权贵逾10亿美元资产遭美国冻结

（法新社华盛顿30日电） 美国今天冻结一间和俄罗斯权贵克里莫夫（Suleiman Kerimov）有关、价值超过10亿美元的公司，并说这名俄国总统蒲亭的盟友利用这间位于美国的公司来暗中流通资金及投资。

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美国财政部表示，活跃于俄国政坛的亿万富翁克里莫夫暗中管理位于德拉瓦州的Heritage Trust，这家公司将资产投入多家大型上市公司。

美国财政部官员说，2017年成立的Heritage Trust透过空壳公司和在欧洲设立、低调神秘的基金会将资金带来美国。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）矢言，「就算俄罗斯菁英躲在代理人和复杂的法律安排后面」，美国也会持续采取行动。

叶伦在声明中表示，美国对于「那些资助和受益于俄罗斯对乌克兰战争的人，将积极执行多边协调下的制裁措施」。

克里莫夫先前因涉嫌洗钱，以及他在俄国政府中的角色，从2018年起遭到美国制裁。几周前，斐济将一艘与克里莫夫有关、价值3亿美元的超级游艇移交美国。

蒲亭（Vladimir Putin）2月24日挥军入侵乌克兰后引发西方国家一连串制裁措施，美国和欧洲国家纷纷加强打击俄国权贵。

© 2022 AFP