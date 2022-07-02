瑞士举办首场同性婚礼 掀婚姻平权历史新页

（法新社日内瓦1日电） 瑞士公投改变国内看待LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利的情况，首场同性婚礼今天在欢乐、骄傲与激动中展开。日内瓦��长巴贝-查普伊称，是时候让婚姻完全平等了。

广告 继续浏览后续

法新社报导，瑞士首场同性婚礼主角包括46岁艾琳（Aline）和45岁劳瑞（Laure），她们在日内瓦豪华的埃纳尔宫（Eynard Palace）将21年伴侣关系转变为婚姻关系。

数十位至亲好友与家人出席仪式。艾琳望着劳瑞双眼说：「你是非常棒的人，我仍然想要跟你共度余生。」两人整场仪式紧握着对方的手，与见证人先后签署证书。

主持婚礼的日内瓦��长巴贝-查普伊（Marie Barbey-Chappuis）说：「我非常高兴宣布你们正式结婚。」新人相互亲吻时，现场响起掌声。

先前，反对人士曾针对瑞士政府计划最终实施的「婚姻平权」（Marriage for All）倡议提出异议，并成功地推动于去年9月展开公投，结果64.1%选民支持同性婚姻。

在此之前，瑞士是最后几个尚未接受同性婚姻的西欧国家之一。同性婚姻2001年在荷兰合法化，成为第一个合法化同性婚姻的国家。

巴贝-查普伊在仪式后告诉法新社：「非常感人，这是个重要时刻，对社会传达自由去爱和被爱的强烈讯息。其象徵意义特别强烈，而且激动人心。」

「现在是让婚姻在瑞士变得完全平等的时候了。」

同一天稍晚，54岁室内设计师丹尼尔（Daniel）和51岁造型设计师塞维尔（Xavier）也在埃纳尔宫结婚，在此之前，两人已维持15年的伴侣关系。

同性恋行为1942年就已在瑞士除罪化。但是今天之前，同性伴侣只能登记为民事伴侣关系，这种身分无法享有等同于婚姻关系的权利。同性伴侣如今可以通过民事仪式结婚，并且享有与其他已婚夫妇同样的权利。

© 2022 AFP