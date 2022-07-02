白俄罗斯控乌克兰故意挑衅 宣称成功拦截乌军飞弹

（法新社莫斯科2日电） 白俄罗斯总统鲁卡申柯今天宣布，军队在3天前成功拦截乌克兰向该国军事设施发射的飞弹。如今越来越多人怀疑明斯克（Minsk）也有参与乌克兰与俄罗斯的冲突。

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白俄罗斯通讯社（Belta）引述总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）说法报导，「我们受到挑衅。我必须告诉你们，大约3天前，也许更早一点，他们试图从乌克兰发射飞弹，攻击白俄罗斯的多个军事目标。」 鲁卡申柯说：「感谢上帝，我们的铠甲（Pantsir）防空系统拦截了乌克兰军队发射的所有飞弹。」

乌国上周指控，从白俄发射的飞弹击中境内边境地区。

鲁卡申柯今天重申，白俄无意干预俄乌冲突，「如我1年多前所说，我们没有打算在乌克兰参战」，不过，一旦遭到入侵，白俄必会捍卫自身领土。

法新社报导，俄国克里姆林宫的长期盟友白俄罗斯自2月24日以来一直支持莫斯科在乌国的军事行动，并充当俄军后方基地。

白俄在军事和经济上严重依赖俄国。2020年白俄反对派指控鲁卡申柯「偷走大选」后，国内爆发大规模示威，鲁卡申柯更需要仰赖俄国支持来巩固自身地位。

6月25日，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）接见鲁卡申柯时还预告，莫斯科将在未来数月内运交可搭载核弹头的伊斯坎德-M（Iskander-M）战术飞弹系统给白俄。

© 2022 AFP