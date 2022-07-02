美国总统自由奖章得奖名单 贾伯斯及丹佐华盛顿在列

（法新社华盛顿1日电） 白宫今天公布美国平民最高荣誉－「总统自由奖章」得奖者名单，共有17人上榜，包括体操女杰拜尔丝（Simone Biles）、影星丹佐华盛顿（Denzel Washington）与已故苹果创办人贾伯斯（Steve Jobs）等。

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法新社报导，白宫表示，该勋章旨在表彰「对美国的繁荣、价值或安全，世界和平，或其他重要的社会、公私部门所做出的卓越贡献」。总统拜登（Joe Biden）将于7日颁发奖章。

今年其中一位追赠者是马侃（John McCain），他曾是共和党籍总统参选人、亚利桑那州资深参议员，也是获颁紫心勋章（Purple Heart）的越战老兵。

另外，美国国家女子足球队名将拉皮诺（Megan Rapinoe）也在受勋名单上。拉皮诺是奥运金牌得主、足球明星、两届女足世界杯冠军、以及种族、平权和LGBTQ议题的大力倡导者。

过去曾获自由勋章的人士包括前美国职篮NBA球星贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、美国歌后黛安娜罗丝（Diana Ross）以及影星劳勃狄尼洛（Robert De Niro）等。

© 2022 AFP