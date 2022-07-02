TikTok致函美参议员 表明没有与中共分享用户数据

（法新社纽约1日电） TikTok本周试图向美国联邦参议员保证，它正在采取一切必要措施来限制来自美国以外地区对用户数据的存取，包括其中国母公司字节跳动（ByteDance）的员工。

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TikTok昨天以信函回覆9位美国共和党籍联邦参议员对于其数据储存及存取政策等问题。

这封信件起初由「纽约时报」公布，但后来TikTok已向法新社证实内容。

为回应美国当局先前的询问，TikTok在6月中旬指出，该公司所有美国用户数据现在都储存在美国甲骨文公司（Oracle）营运的美国伺服器上。

TikTok在昨天的信函中证实美国网路媒体BuzzFeed一篇文章的说法，即中国员工可以存取美国用户数据，但仅在「该公司美国安全团队监督的强大资安控管及授权批准协定」范围内。

路透社报导，TikTok执行长周受资在致参议员的信函中表示，这款短影音应用程式正与甲骨文公司合作研究「新的进阶数据安全控制，我们希望能在不久的将来完成」。

TikTok向参议员重申，中国共产党未曾要求提供美国用户数据。

TikTok表示：「我们没有向中共提供美国用户数据，就算被要求，我们也不会提供。」

TikTok主管也指出，虽然字节跳动工程师可以改善平台演算法，但新的协定也会确保他们只能在甲骨文的运算环境中作业，而不会从中撷取数据。

TikTok表示，公司希望「从我们自己的系统中删除美国用户受保护的数据，并完全转向位于美国的甲骨文云端伺服器」。

田纳西州参议员布莱克本（Marsha Blackburn）表示：「TikTok应该从一开始就老实交代清楚，但却反而试图隐瞒他们的工作。」布莱克本说，TikTok需要「回来在国会前作证」。

美国一个国安小组先前因担心美国用户数据可能被传递给中共政府，下令字节跳动出售TikTok在美资产，时隔近2年后，TikTok才发出这封信。

© 2022 AFP