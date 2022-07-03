乌兹别克自治区抗议宪改削权 政府下令紧急状态

（法新社塔什干2日电） 乌兹别克今天宣布，境内自治共和国卡拉卡尔帕克3日将进入紧急状态，为期一个月。当地发生罕见抗议活动，迫使乌兹别克总统米尔济约耶夫对宪法改革让步。

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法新社报导，米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的新闻秘书阿萨多夫（Sherzod Asadov）在通讯软体Telegram发布声明写道，卡拉卡尔帕克自治共和国（Republic of Karakalpakstan）的紧急状态，将从7月3日午夜过后持续到8月2日。

声明指出，采取这项措施是为了确保公民安全，保护他们的权利与自由，并恢复这个地区的法律与秩序。

在乌兹别克的宪法修正草案公布后，昨天有数以千计人走上努库斯（Nukus）街头示威抗议。修宪提案包括取消这个共和国透过公投脱离乌兹别克的宪法权利，激怒当地民众。

米尔济约耶夫今天抵达卡拉卡尔帕克，承诺将取消会削弱当地地位的宪法修正提案。

当局今天稍早表示，他们已逮捕想要占领卡拉卡尔帕克首府努库斯政府大楼的「大规模动乱组织者」。

这次示威可说是独裁总统米尔济约耶夫迄今面临的最大挑战。

这位乌兹别克领袖以改革者自居，但他任内的经济开放却因全球一连串危机而受阻碍，包括COVID-19（2019年冠状病毒疾病）疫情，以及主要贸易伙伴俄罗斯入侵乌克兰。

米尔济约耶夫政府今天表示，总统已和卡拉卡尔帕克议会的议员会面，「基于卡拉卡尔帕克居民所表达意见」，宪法中有关此地区的条款将维持不变。（译者：纪锦玲）

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