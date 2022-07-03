伊朗：土耳其若攻击叙北库德族 将破坏区域稳定

（法新社大马士革2日电） 土耳其扬言要对叙利亚北部库德族发动新一波攻势后，伊朗外交部长阿布杜拉希安今天访问叙国首都大马士革时警告，安卡拉在叙境的军事行动，将会破坏区域稳定。

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阿布杜拉希安（Hossein Amir Abdollahian）在大马士革（Damascus）的记者会上表示：「土耳其在叙利亚北部的任何军事行动，都会构成破坏区域稳定的元素。」

伊朗是叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）的主要盟友，也是土耳其重要的贸易伙伴。

自2016年以来，土耳其连续在叙利亚发动攻势，目标针对库德族民兵、伊斯兰国（IS）圣战士和效忠阿塞德的部队。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今年稍早表示，他希望能鼓励100万名土国境内的叙利亚难民返回母国，方法是替他们在家乡兴建住宅和基础设施。

最近几周来，艾尔段表示，他计划对叙利亚的库德族民兵发动军事攻势。安卡拉视这些民兵为「恐怖分子」。

他们当中也包括美国支持的库德族人民保卫军（People's Protection Units，YPG）。这个团体在对抗伊斯兰国的国际联盟中占有重要地位。

库德族民兵一直以来在伊朗和土耳其境内发动攻击，德黑兰对他们充满敌意。 对于土耳其扬言发动新一波攻势，叙利亚政府一再予以谴责，并表示艾尔段试图在叙国境内建立所谓「安全区」，是要破坏叙利亚的统一。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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