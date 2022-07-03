利比亚生活恶化 多地爆抗议

（法新社的黎波里2日电） 利比亚生活条件与政治僵局恶化引爆人民怒火，抗议者走上首都的黎波里、东部班加西市街头，甚至袭击位于托布鲁克市的国会，彼此敌对的政坛领袖面临更多来自街头的压力。

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利比亚历经十年动荡，许多民众生活贫困，且夏季高温持续飙升。即使这个国家坐拥非洲已知最庞大的石油储量，国民仍得承受燃料短缺，以及每天断电长达18小时。

自从北大西洋公约组织（NATO）支持的起义在2011年推翻并杀死前独裁者格达费（Moamer Kadhafi）后，利比亚便深陷混乱和多波冲突。

抗议民众昨晚袭击托布鲁克市（Tobruk）的「国民代表大会」（House of Representatives），洗劫办公室并纵火焚烧部分建物。今天托布鲁克似乎恢复平静，但有人在社群媒体号召晚间举行更多抗议。

东部大城暨2011年起义的摇篮班加西市（Benghazi），以及位于西北部的首都的黎波里（Tripoli），也有数以千计的民众走上街头，高喊「我们想要灯光来工作」，还有人举起前格达费政权的绿旗。

的黎波里昨天有数百人出面要求选举和换人执政，并终结长期断电问题。突如其来的骚乱扩散到国内其他区域，媒体刊登的照片显示，撒哈拉沙漠深处的绿洲城市萨巴（Sebha）也有抗议者纵火焚烧官方建物。

当地记者表示，抗议民众昨晚在第3大城米苏拉塔（Misrata）放火焚烧一栋市政府建筑后封锁道路。根据当地媒体播出的影像，入夜后的黎波里多地也聚集了一些抗议者阻挡部分道路并焚烧轮胎。

联合国秘书长发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）发布声明表示，秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼吁「所有人不要采取可能破坏稳定的动作」，并敦促他们「一起来克服持续中的政治僵局」。

利比亚2020年结束最后一波重大暴力事件后，原定去年12月举行总统和国会选举，让联合国领导的和平进程告一段落。但因候选人资格争议，以及利比亚东西部敌对权力核心对于选举的法律基础歧见甚深，大选并未举行。

的黎波里政府由临时总理德贝巴（Abdulhamid Dbeibah）领导；托布鲁克市的国民代表大会与东部军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）则支持前内政部长巴夏加（Fathi Bashagha）。

瑞士日内瓦本周由联合国居中协调的谈判，盼能打破利比亚敌对机构之间的僵局，结果仍未解决重要分歧。

© 2022 AFP