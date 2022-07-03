承诺土耳其引渡要求以加入北约 瑞典总理拒绝否认

（法新社瑞典维斯必3日电） 土耳其宣称瑞典已承诺将遣返安卡拉追缉的一些人，以便加入北约，瑞典总理安德森（Magdalena Andersson）今天拒绝否认有这回事。

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尽管面对记者质疑，瑞典的库德族和土耳其难民也对此感到担忧，安德森并未说明是否已向安卡拉做出这项承诺，好让土其其不再反对瑞典加入北约。

她说：「我担任部会首长已有8年，从不谈论谈判室里说的话。那的确让我现在落入有点困难的处境。」

根据瑞典和芬兰6月28日在马德里北约峰会期间签署的一项协议，这两个北欧国家同意「迅速且彻底地」审查土耳其的引渡要求。

瑞典和芬兰后来称，并未承诺确实执行引渡，过程将掌握在有关当局和独立法院手里。

不过土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）6月30日在北约峰会结束时表示，瑞典已做出「承诺」，将引渡「73名恐怖分子」，并威胁承诺若未兑现，将阻止其加入北约。

安德森今天多次被要求说明是否已做出这样的承诺，她仅重申斯德哥尔摩的立场，称瑞典将继续尊重国家和国际的法律，没有任何瑞典国民会被引渡，引渡决定权则取决于独立的当局和法院。

她说：「如果你没有参与恐怖活动，就没必要担心。」

安德森是在访问波罗的海哥特兰岛（Gotland）时，举行峰会结束返国后的首次记者会。每年7月，瑞典各政党领袖都会聚集该岛参加为期一周的政治会议。

俄罗斯入侵乌克兰，以及瑞典决定加入北约后，瑞典军方决定强化一些地点的防御，哥特兰岛是其中之一。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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