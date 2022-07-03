称北约不排除军事干预马利惹议 西外长电话澄清

（法新社马利首都巴马科2日电） 西班牙外交部长日前受访称北大西洋公约组织（NATO）可能军事干预非洲国家马利，引发轩然大波之后，马利外交部长迪欧普今天表示，已就此与西国外长通过电话。

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马利外交部长迪欧普（Abdoulaye Diop）推文写道，已和西班牙外长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）通过电话，讨论阿尔巴雷斯接受电台访问时的发言。

迪欧普写道：「他否认说过那样的话，也表达了他对与马利友好关系以及合作的重视。」

马利军事政权昨天召唤西班牙大使前来解释之后，西班牙今天采取行动平息争论。

西班牙大使馆发出声明说：「西班牙并未在北约峰会或其他时候，要求北约在马利进行干预、任务或任何行动。」

争论起于阿尔巴雷斯6月30日接受西班牙国家广播电台（RNE）访问时的发言。

阿尔巴雷斯当时被问到，是不是能排除北约在马利执行任务时，阿尔巴雷斯表示，「不，我们不能排除」。

「这件事并未被拉上马德里会谈的议程，因为这是一场制定北约行动框架的峰会。」

「如果有必要，且若对我们的安全构成威胁，当然会这样做。」

迪欧普昨天告诉国家广播公司ORTM，马利已经召唤西班牙大使，对阿尔巴雷斯的发言提出强烈抗议。

迪欧普表示，「这些言论无法接受、不友好、很严重」，因为「它们倾向鼓励对独立和主权国家的侵略」。

「我们已要求西班牙政府解释，澄清这一立场。」

西班牙在北约马德里峰会上，力促北约把非洲沙赫尔地区（Sahel）动荡对北约南翼带来的威胁列为优先议题。圣战分子在沙赫尔地区的攻击造成越来越多人向北逃到欧洲，西班牙是其中一个主要入境点。

© 2022 AFP