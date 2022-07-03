罗马尼亚在水雷海域开采天然气 以摆脱对俄国依赖

（法新社罗马尼亚瓦杜3日电） 罗马尼亚目前已能从黑海一座新的海上平台开采天然气运回本土，尽管平台所在水域曾发现埋有水雷，也有军舰曾在附近现踪。

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由于欧洲联盟（EU）各国越来越担心，俄罗斯为了报复欧盟对乌克兰的支持，会切断天然气供应，因此正在争相寻找替代供应来源。

罗马尼亚能源企业黑海石油与天然气公司（Black Sea Oil & Gas，BSOG）6月28日启用一座位于罗国东南部村落瓦杜（Vadu）的炼制厂。罗马尼亚总理丘卡（Nicolae Ciuca）在致辞时表示：「此时此刻，国际天然气供应受到乌克兰战争的威胁...罗马尼亚正在采取一项决定性的行动，以确保国家的能源安全。」

罗马尼亚在海上和陆上皆拥有大量天然气储藏，但冬季仍须自俄罗斯进口，来满足约20%的消费需求。 在美国私募基金公司凯雷投资集团（Carlyle Group）和欧洲复兴开发银行（European Bank for Reconstruction and Development，EBRD）的支持下，黑海石油与天然气公司2周前开始开采海底天然气，成为30年来黑海首个新的离岸开采计画。

这个耗资4亿美元（约新台币119亿元）的海上平台，目前每天可开采300万立方公尺的天然气，预计10年内每年开采量可达到10亿立方公尺，约相当于罗马尼亚需求量的10%。 黑海石油与天然气公司执行长毕肯（Mark Beacom）在瓦杜表示，他希望公司设置的「最先进」基础设施，将可运用在黑海未来的天然气开采或再生能源计画上。 然而，罗马尼亚邻国乌克兰遭到俄罗斯入侵，使得开采计画难度加深。

毕肯表示：「我们虽然不在战区，但我们距离够近，这显然会造成影响。」

他透露：「我们在平台附近侦测到水雷，也发现军舰靠近，还有飞机在我们的平台上空盘旋。」

黑海石油与天然气公司在罗马尼亚外海约120公里处，拥有2处矿区的开采权。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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