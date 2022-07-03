马利等3国政变后动荡 西非经济共同体领袖谈制裁

（法新社迦纳首都阿克拉3日电） 西非国家领袖今天聚集迦纳首都阿克拉（Accra）开会，检讨他们对西非3个军事统治国家实施的制裁。

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为敲定马利、几内亚和布吉纳法索恢复文人统治的时间表及其他保证，西非经济共同体（ECOWAS）领袖齐聚一堂，评估为相关行动所做的努力。

马利2020年8月和2021年5月发生政变后，几内亚和布吉纳法索分别在2021年9月与今年1月发生政变。

在1个以军事接管恶名昭彰的地区，忧虑情绪日渐蔓延，西非经济共同体因此对马利实施了严厉的贸易和经济制裁，但对几内亚和布吉纳法索惩罚较轻。

在马利军政府公布为期5年的执政计画后，西非经济共同体1月对马利实施贸易和金融禁运，严重打击这个已因长达十年的圣战人士叛乱而承受庞大压力的贫穷内陆国家。

经过数月激烈谈判，马利当局6月29日批准2024年2月举行总统大选。在那之前，2023年3月，马利将先就修订后的宪法进行全民公投，并在2023年底举行国会议员选举。

马利的西非经济共同体协调员、奈及利亚前领导人强纳森（Goodluck Jonathan）上周访问马利。他的1名随行人员告诉法新社，马利取得了「巨大进步」。

马利外交部长迪欧普（Abdoulaye Diop）前天表示，最近的政治事态发展正让马利朝脱离制裁迈进。

但6月17日通过的新选举法允许军事人物参加总统大选，可能成为谈判的绊脚石。-布吉纳法索与几内亚迄今只被15国组成的西非经济共同体停权，但接下来可能面临更严厉的制裁。

布吉纳法索军政府提议于2024年12月举行宪法公投，并于2025年2月举行国会和总统大选。

西非经济共同体协调员依苏福（Mahamadou Issoufou）昨天造访布吉纳法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）时，赞扬军政府领导人达米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）和他的政府对「对话抱持开放态度」。

曾任尼日总统的依苏福表示，他们也讨论到恢复文人治理的时间表，以及布吉纳法索前总统卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）现况。

几内亚的状况似乎更为复杂，当地军政府拒绝西非经济共同体协调员，并宣布实施36个月的过渡期；非洲联盟（African Union）主席、塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）表示，这样的过渡期「不可思议」。

西非经济共同体6月4日开会时避免就制裁做出裁决，而是给自己1个月时间协商。

为缓解地区领导人的忧虑，几内亚本周发动外交攻势。几内亚政府表示，希望向西非共同体的「弟兄们」保证其致力进行和平包容的民主过渡。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP