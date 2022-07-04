义大利山区冰川崩落酿6死8伤 疑创纪录高温所致

（法新社义大利卡纳泽伊4日电） 义大利阿尔卑斯山区最大冰川昨天崩塌引发雪崩，造成至少6人死亡、8人受伤，搜救人员今天将继续搜寻幸存者。

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冰川崩落事故发生在义大利多洛米蒂山脉（Dolomites）最高峰马尔莫拉达山（Marmolada）。当局表示，目前不清楚冰川崩落时击中多少名登山客。

在灾难发生前一天，冰川顶峰测得摄氏10度的创纪录高温。

紧急事务服务单位发言人卡诺瓦（Michela Canova）告诉法新社，冰、雪和岩石坠落在一条通道上，当时通道上有数群登山者，部分人被冲走。

她补充说，已确认有6人死亡、8人受伤．「目前尚不清楚确切的伤亡人数」。

两名伤者被送往贝鲁诺（Belluno）的医院治疗，另一名伤势较严重者被送往特雷维索（Treviso），其余5人被送往特伦托（Trento）。

她没有具体说明受害者的国籍，但义大利媒体报导说，其中包括外国人。

阿尔卑斯山区救援队已启动一支免费电话号码，供人们通报前往冰川地区旅行未归的亲友。

当局出动数架直升机参与救援，随着夜幕降临，搜救任务暂时停止，待今天清晨恢复行动。

义大利东北部威尼托大区（Veneto）的搜救人员表示，他们已部署所有阿尔卑斯山区救援队，包括嗅探犬。

义大利总理德拉吉（Mario Draghi）在推特（Twitter）向遇难者及其家人致上「最诚挚的哀悼」。

罗马第三大学（Roma Tre University）科学教授弗雷佐蒂（Massimo Frezzotti）告诉记者，与全球暖化有关的异常温暖天气导致冰川崩塌，加上冬季干燥，降水量减少了40%至50%。

他说：「冰川当前状态对应的应是8月中，不该是7月初。」

© 2022 AFP