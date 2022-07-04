乌克兰重建会议登场 泽伦斯基：未来工作庞大

（法新社瑞士卢加诺4日电） 数十个国家和组织的领导人今天齐聚瑞士，以制定一项「马歇尔计画」，协助饱受战火蹂躏的乌克兰重建。乌国总统泽伦斯基警告，未来重建工作规模势必极为「庞大」。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日强调，俄罗斯于2月24日全面入侵以来造成严重破坏，重建工作将面临巨大挑战。今天下午他将透过视讯在会议开幕式中发表谈话。

泽伦斯基表示：「在已解放的领土上，重建工作规模相当庞大。未来我们还必须解放东部和南部的超过2000座村庄和城镇。」

这场为期2天、安保严密的会议在瑞士南部风景如画的城市卢加诺（Lugano）举行。会议早在俄军入侵之前就已计画好，原订商讨乌克兰改革计画，如今焦点转向战后重建。

这场会议的目的并非认捐援助金，而是要试图制定重建过程的基本原则与优先要务，以期在战争结束前开始重建工作。

然而，随着数十亿美元外援流入乌克兰，对该国猖獗贪腐问题挥之不去的担忧意味影响深远的改革仍是重点，并将成为所有重建援助计画的条件。

本次会议共有约1000人参加，其中包括欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen），以及捷克、波兰和立陶宛总理。

据熟悉计画草案的消息人士说，欧洲联盟（EU）贷款部门欧洲投资银行（European Investment Bank）将在会中提议依照COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间的募资架构，设立一个新的乌克兰信托基金，未来来自欧盟和非欧盟国家的相关资金可能高达1000亿欧元。

© 2022 AFP